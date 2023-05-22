Як зміняться пенсії з 1 червня: кому піднімуть виплати

В Україні весною 2023 року провели масштабну індексацію пенсій та підвищили виплати окремим групам пенсіонерів. На червень цього року не заплановано підвищення пенсій, однак низка громадян отримає більше коштів.

Йдеться про виплати, які збільшили 1 квітня для пенсіонерів, що продовжують працювати. Про це повідомляє "На пенсії".

Зокрема, з 1 червня пенсіонери, які працюють, отримають відразу доплати за три місяці – квітень, травень і червень. Суми підвищення різні та залежать від стажу, зарплати та розміру пенсії.

Читайте також: Українські пенсіонери зможуть отримати 16 тисяч гривень допомоги: що відомо

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні в Україні продовжують працювати 2,7 млн пенсіонерів, але підвищені пенсії отримають лише близько 600 тисяч осіб, серед них:

Відео дня

пенсіонери, які працюють та станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу

пенсіонери, з моменту призначення пенсії яких або попереднього перерахунку минуло 2 роки

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!