Как изменятся пенсии с 1 июня: кому поднимут выплаты

В Украине весной 2023 провели масштабную индексацию пенсий и повысили выплаты отдельным группам пенсионеров. На июнь этого года не запланировано повышение пенсий, однако ряд граждан получат больше средств.

Речь идет о выплатах, которые увеличили 1 апреля для продолжающих работать пенсионеров. Об этом сообщает "На пенсии".

В частности, с 1 июня работающие пенсионеры получат сразу доплаты за три месяца – апрель, май и июнь. Суммы повышения разные и зависят от стажа, зарплаты и размера пенсии.

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По данным Минсоцполитики, на сегодняшний день в Украине продолжают работать 2,7 млн пенсионеров, но повышенные пенсии получат лишь около 600 тысяч человек, среди них:

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работающие пенсионеры и по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа

пенсионеры, с момента назначения пенсии которых или предварительного перерасчета прошло 2 года

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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