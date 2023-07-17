'Наче кадри з голівудського бойовика': чеченські добровольці розстріляли вантажівку окупантів на Бєлгородщині

Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило відео, на якому показано знищення збройної техніки та особового складу російських окупантів групою чеченських добровольців, що борються на боці України.

Пресслужба ГУР підтвердила, що внаслідок проведеної операції була знищена військова техніка, а також значна кількість особового складу російських окупантів.

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Відео дня

Відеозапис, який був опублікований, демонструє момент знищення збройних сил російських окупантів чеченськими добровольцями. Захоплюючі кадри свідчать про рішучість та мужність чеченських воїнів у боротьбі проти російської агресії.

Варто зазначити, що за інформацією голови уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмеда Закаєва, на боці України воює п'ять чеченських добровольчих батальйонів. Ці батальйони демонструють високий рівень бойової підготовки та відданості ідеї захисту України. Їхні дії спрямовані на відстоювання територіальної цілісності та суверенітету України, а також на підтримку боротьби за свободу та незалежність чеченського народу.

У соцмережах повідомляють, що чеченські добровольці атакували ворога на території Бєлгородської області росії.

Нагадаємо, в окупованому Луганську 16 липня Збройні сили України завдали ракетного удару по складу шахти з амоналом і тротилом, що використовуються у гірничодобувній промисловості.

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