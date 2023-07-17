'Как кадры из голливудского боевика': чеченские добровольцы расстреляли грузовик оккупантов на Белгородщине

Главное управление разведки (ГУР) обнародовало видео, на котором показано уничтожение вооруженной техники и личного состава российских оккупантов группой чеченских добровольцев, борющихся на стороне Украины.

Пресс-служба ГУР подтвердила, что в результате проведенной операции была уничтожена военная техника, а также значительное количество личного состава российских оккупантов.

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Видео дня

Опубликованная видеозапись демонстрирует момент уничтожения вооруженных сил российских оккупантов чеченскими добровольцами. Увлекательные кадры свидетельствуют о решительности и мужестве чеченских воинов в борьбе против российской агрессии.

Стоит отметить, что, по информации главы правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева, на стороне Украины воюет пять чеченских добровольческих батальонов. Эти батальоны демонстрируют высокий уровень боевой подготовки и приверженности идее защиты Украины. Их действия направлены на отстаивание территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержку борьбы за свободу и независимость чеченского народа.

В соцсетях сообщают, что чеченские добровольцы атаковали врага на территории Белгородской области россии.

Напомним, в оккупированном Луганске 16 июля Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по составу шахты с аммоналом и тротилом, используемым в горнодобывающей промышленности.

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