Як канцелярська резинка може вирішити проблему з волоссям у ванній

Чистота та нормальний водостік в душі є важливими аспектами комфортного побуту. Проблема забиття зливу, особливо від волосся, часто турбує багатьох, але існує простий і ефективний спосіб уникнути цього за допомогою невеликої канцелярської гумки.

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Особливо актуальною ця проблема стає для дівчат із довгим волоссям, пише видання Новини.LIVE. Після кожного душу волосся залишається на різних поверхнях, і особливо часто це стосується зливу. Волосся утворює загорожу, яка може ускладнити відтік води.

Спосіб, який допомагає уникнути забиття зливу, досить простий. Замість сіточки або інших складних методів, ви можете скористатися звичайною канцелярською гумкою. Щоб це зробити, достатньо помістити гумку в злив. Таким чином, вона затримає волосся та інші частки сміття, не допускаючи їм потрапити у труби.

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Після кожного використання душу, важливо забрати гумку разом із зібраним волоссям та сміттям. Особливою перевагою цього методу є те, що гумку можна відразу викинути у смітник, уникнувши необхідності у митті та контакту з мокрим волоссям.

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