Як легко почистити свинячий або яловичий язик: порада від Клопотенка

Український ресторатор Євген Клопотенко поділився корисними порадами щодо легкого чищення яловичого або свинячого язика на своєму популярному YouTube каналі. Ці прості кроки допоможуть вам насолодитися стравою, не витрачаючи зайвого часу та зусиль. Давайте розглянемо метод, який він рекомендує, щоб легко й ефективно очистити м'ясо язика.

Читайте також: Які продукти категорично заборонено заморожувати

За словами Євгена Клопотенка, важливо розпочати процес чищення язика одразу після його варіння та коли він ще залишається теплим. Охолоджений язик може ускладнити цю задачу, тому відрекомендовано проводити чищення безпосередньо після приготування.

Першим кроком є залиття вареного язика холодною водою. Це необхідно зробити, щоб допомогти відділити зовнішній шар м'яса від внутрішньої плівки, яка покриває язик. Після залиття холодною водою м'ясо стає більш зручним для подальшого очищення.

Відео дня

Наступним кроком є знімання плівки з язика. Євген рекомендує використовувати комбінацію рук і ножа для цього процесу. Почніть зі сторони язика, де плівка зазвичай найбільш легко відділяється. Знімайте її обережно, поступово рухаючись по всій поверхні язика. Будьте уважні, щоб не пошкодити саме м'ясо.

Нехай руки будуть вашим найважливішим інструментом під час цього процесу. Використовуйте їх для того, щоб обережно відокремити плівку від м'яса. Коли плівка щільно прилягає, можна використовувати ніж, але дійте обережно, щоб уникнути пошкодження язика.

Також пропонуємо дізнатися способи швидкого чищення старої картоплі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!