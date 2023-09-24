Як легко вимити чавунні батареї та "ребра" від пилу та плям

Чавунні батареї з часом накопичують пил та інший бруд, особливо всередині на "ребрах". Найважче очистити саме простір між секціями.

Зовні витерти батареї не складно, а ось для середини одна лиш ганчірка не допоможе. Варто вдатися до більш ефективних та дієвих засобів.

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Для початку під батарею треба поставити тазик або деко, яке не використовуєте. Також можете розстелити махровий рушник або всмоктувальні пелюшки.

Далі візьміть пляшку з пульверизатором, куди налийте мильної води. Цей чистячий засіб треба розпорошити на поверхню, взяти пензлик для фарбування і взятися за видалення бруду.

Пензлик має вигнуту ручку, що допоможе дістатися навіть до найважчих місць.

Другий спосіб, але не менш ефективний, це йоржик для дитячих пляшечок або йоржик для унітазу.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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