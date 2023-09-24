Как легко вымыть чугунные батареи и "ребра" от пыли и пятен

Чугунные батареи со временем накапливают пыль и другую грязь, особенно внутри на "ребрах". Труднее всего очистить именно пространство между секциями.

Снаружи вытереть батареи не сложно, а вот для середины одна тряпка не поможет. Следует прибегнуть к более эффективным и действенным средствам.

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Для начала под батарею нужно поставить тазик или противень, который не используете. Также можете расстелить махровое полотенце или всасывающие пеленки.

Затем возьмите бутылку с пульверизатором, куда налейте мыльной воды. Это чистящее средство нужно распылить на поверхность, взять кисточку для окрашивания и взяться за удаление грязи.

Кисточка имеет изогнутую ручку, которая поможет добраться даже до самых тяжелых мест.

Второй способ, но не менее эффективный, это ершик для детских бутылочек или ершик для унитаза.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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