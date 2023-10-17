Як нараховують пенсію по інвалідності II групи: розмір виплат

Нещодавно Пенсійний фонд України роз'яснив умови призначення пенсії по інвалідності. Цей вид пенсії надається у випадку настання інвалідності, яка призвела до повної чи часткової втрати працездатності, і передбачена законом України від 9 липня 2003 року № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У ПФУ зазначили, що при цьому важливим є те, що надання цієї пенсії залежить від страхового стажу, передбаченого статтею 32 згаданого Закону, і не обмежується часовими рамками, тобто інвалідність може виникнути під час праці, до початку трудової діяльності чи після її завершення.

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Значення пенсії по інвалідності 2 групи визначається наступним чином. Для її отримання необхідно мати страховий стаж від 1 до 14 років. Після призначення пенсії по інвалідності 2 групи отримувач отримує 90% пенсії, яка призначалася би йому за віком. Водночас особи з інвалідністю 1 групи отримують 100% пенсії за віком, а представники 3 групи – 50% пенсії за віком.

Для розуміння розмірів пенсійних виплат по інвалідності у 2023 році, ось їхні мінімальні розміри:

Для осіб з інвалідністю 1 групи – 2 300 гривень;

Для осіб, які не займаються оплачуваною працею і мають інвалідність 2 або 3 групи – 2 100 гривень;

Для осіб, які мають інвалідність 2 або 3 групи і займаються оплачуваною працею – 2 093 гривні.

Слід відзначити, що пенсії для осіб з інвалідністю, які є від результатів війни, мають свої особливість у визначенні розміру. Мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії не може бути меншою за:

Для інвалідів 2 групи – 10 988,25 гривень;

Для інвалідів 1 групи – 13 604,50 гривень;

Для інвалідів 3 групи – 7 534,80 гривень.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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