Как начисляют пенсию по инвалидности II группы: размер выплат

Недавно Пенсионный фонд Украины разъяснил условия назначения пенсии по инвалидности. Этот вид пенсии предоставляется в случае наступления инвалидности, которая привела к полной или частичной потере трудоспособности и предусмотрена законом Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В ПФУ отметили, что при этом важно то, что предоставление этой пенсии зависит от страхового стажа, предусмотренного статьей 32 упомянутого Закона, и не ограничивается временными рамками, то есть инвалидность может возникнуть во время труда, до начала трудовой деятельности или после ее завершения.

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Значение пенсии по инвалидности 2 группы определяется следующим образом. Для его получения необходимо иметь страховой стаж от 1 до 14 лет. После назначения пенсии по инвалидности 2 группы получатель получает 90% пенсии, которая назначалась ему по возрасту. В то же время, лица с инвалидностью 1 группы получают 100% пенсии по возрасту, а представители 3 группы – 50% пенсии по возрасту.

Для понимания размеров пенсионных выплат по инвалидности в 2023 году, вот их минимальные размеры:

Для лиц с инвалидностью 1 группы – 2300 гривен;

Для лиц, не занимающихся оплачиваемым трудом и имеющих инвалидность 2 или 3 группы – 2100 гривен;

Для лиц, имеющих инвалидность 2 или 3 группы и занимающихся оплачиваемым трудом – 2093 гривны.

Следует отметить, что пенсии для лиц с инвалидностью, которые являются результатами войны, имеют свои особенности в определении размера. Минимальная пенсионная выплата для этой категории не может быть меньше:

Для инвалидов 2 группы – 10988,25 гривен;

Для инвалидов 1 группы – 13 604,50 гривен;

Для инвалидов 3 группы – 7534,80 гривен.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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