Як не втратити субсидію через помилку в декларації

Щоб продовжити отримувати субсидію на оплату комунальних платежів під час періоду, коли опалення не потрібне, деяким особам потрібно знову подати заяву та документи. Один з важливих документів – декларація про доходи. Якщо в цій декларації знайдено помилки, це може призвести до відмови у наданні пільг, але є можливість виправити неправильні дані. Про це нагадує Пенсійний фонд України.

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Якщо виявлено невідповідності у декларації, уповноважений орган повідомляє заявника про це. Це може бути зроблено особисто або шляхом надсилання SMS-повідомлення, електронною поштою, через веб-портал Пенсійного фонду або через сервіс "Дія".

Для виправлення помилки заявник може подати нову декларацію або доповнити першу. Важливо пам'ятати, що на це надається 30 календарних днів з дня подання декларації. У разі хвороби заявника цей термін може бути продовжений, проте необхідно надати відповідні медичні документи, що підтверджують хворобу.

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Якщо заявник не виправить помилки у декларації вчасно, йому буде відмовлено у призначенні субсидії. Повідомлення про відмову буде надіслано заявнику протягом трьох календарних днів під особистий підпис. У цьому повідомленні будуть вказані причини відмови та процедура оскарження рішення.

У випадку введення в дію воєнного стану заявника також можуть сповістити про відмову у призначенні субсидії телефоном. В цьому випадку відповідний запис про інформування заявників буде занесено до журналу реєстрації.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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