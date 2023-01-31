Як не варто користуватися телефоном під час холодів, щоб він нормально працював

Щоб ваш смартфон пережив зиму, потрібно знати деякі важливі правила використання гаджета на морозі. Основне з них – тримати девайс у теплі.

У холодні дні смартфони можуть стати менш ефективними та схильними до пошкоджень. Зокрема, найгірше переносять мороз телефонні акумулятори.

Читайте також: Як вберегти смартфон під час холоду та не пошкодити його батарею

Навіть при плюс 10 градусах за Цельсієм їхня продуктивність знижується. А вже після нульових температур акумулятор може почати швидко розряджатися.

Експерти радять взимку перед виходом на вулицю класти телефон у внутрішню кишеню верхнього одягу. Ще краще – тримати його у чохлі з м'яких тканин. Це вбереже не лише акумулятор від холоду, а я телефон при падінні менше травмуватиметься.

Відео дня

Також не варто на морозі говорити телефоном довгий час. Рідкокристалічні дисплеї при мінусових температурах можуть зависати. Однак цей процес е триватиме довго – як тільки ви зайдете з телефоном у тепле приміщення, робота екрана нормалізується.

На сильному морозі може не працювати й фотокамера, вмонтована у телефон.

Якщо ваш телефон на морозі відключився і його батарея розрядилася, у жодному разі не ставте його одразу на зарядку та не намагайтеся увімкнути – потрібно почекати, поки він відігріється.

Також намагайтеся уникати потрапляння на телефон снігу. Волога може пошкодити начиння гаджета й призведе до окислення плат та з'єднань.

Нагадаємо, що під час холодів акумулятори гаджетів розряджаються набагато швидше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!