Як оформити пенсійне посвідчення у зв’язку з інвалідністю: куди звертатись та з якими документами

Україна пропонує кілька видів пенсій, зокрема пенсію у зв'язку з інвалідністю. Команда експертів з організації "Право на захист" пояснила процес оформлення пенсійного посвідчення для осіб з інвалідністю.

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Для отримання пенсійного посвідчення необхідно звернутися до місцевого органу Пенсійного фонду України і подати заяву, яка має бути оформлена відповідно до додатка 1 до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, а також надати інші необхідні документи.

Документи, які потрібно представити для отримання послуги, включають:

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Заява на виготовлення пенсійного посвідчення; Документ, що посвідчує особу або довіреність на представництво; Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які відмовилися від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з релігійних причин та мають відповідну відмітку у паспорті); Зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення); Фото.

Є можливість отримати пенсійне посвідчення у формі електронної платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням. Ця картка містить інформацію про власника, графічні дані та електронні ключі кваліфікованого електронного підпису в Ощадбанку. Також є можливість отримати пенсійне посвідчення у паперовій формі.

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Щоб отримати пенсійне посвідчення, потрібно:

Звернутися до місцевого органу Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто у будь-якому територіальному органі Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання особи як пенсіонера, або здійснити звернення дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, або використовуючи мобільний додаток "Пенсійний фонд"; Заповнити відповідну заяву. Особисто: пред'явити паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та додати фото. Дистанційно: у особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі "Щодо пенсійного забезпечення". Також необхідно завантажити фото особи для виготовлення документа. У мобільному додатку це можна зробити у розділі "До ПФУ" - "Комунікації до ПФУ" – "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення". Отримати пенсійне посвідчення. Пенсійне посвідчення можна отримати у вибраному сервісному центрі Пенсійного фонду України (зазначеному при поданні заяви). Згідно з інформацією головного управління Пенсійного фонду України, пенсійне посвідчення тепер доступне громадянам у формі цифрового документа в мобільному додатку "Дія".

Заявник може отримати результат надання послуги, звернувшись особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або через законного представника.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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