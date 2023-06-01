Как оформить пенсионное удостоверение по инвалидности: куда обращаться и с какими документами

Украина предлагает несколько видов пенсий, в частности, пенсию в связи с инвалидностью. Команда экспертов по организации "Право на защиту" объяснила процесс оформления пенсионного удостоверения для лиц с инвалидностью.

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Для получения пенсионного удостоверения необходимо обратиться в местный орган Пенсионного фонда Украины и подать заявление, которое должно быть оформлено в соответствии с приложением 1 к Порядку оформления, изготовления и выдачи документов, подтверждающих назначение лицу пенсии, а также предоставить другие необходимые документы.

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги, включают:

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Заявление на изготовление пенсионного удостоверения; Документ, удостоверяющий личность или доверенность на представительство; Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта (для лиц, отказавшихся от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по религиозным причинам и имеющих соответствующую отметку в паспорте); Образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения); Фото.

Есть возможность получить пенсионное удостоверение в форме электронной платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением. Эта карта содержит информацию о владельце, графических данных и электронных ключах квалифицированной электронной подписи в Сбербанке. Также есть возможность получить пенсионное удостоверение в бумажной форме.

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Чтобы получить пенсионное удостоверение, нужно:

Обратиться в местный орган Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать лично в любом территориальном органе Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства лица как пенсионера, либо обратиться дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, либо используя мобильное приложение "Пенсионный фонд"; Заполнить соответствующее заявление. Лично: предъявить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и добавить фото. Дистанционно: в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "О пенсионном обеспечении". Также необходимо скачать фото личности для изготовления документа. В мобильном приложении это можно сделать в разделе "К ПФУ" - "Коммуникации к ПФУ" - "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения". Получить пенсионное удостоверение. Пенсионное удостоверение можно получить в выбранном сервисном центре Пенсионного фонда Украины (указанном при подаче заявления). Согласно информации главного управления Пенсионного фонда Украины, пенсионное удостоверение теперь доступно гражданам в форме цифрового документа в мобильном приложении "Действие".

Заявитель может получить результат предоставления услуги, обратившись лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через законного представителя.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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