Политзаключенные времена СССР получат надбавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной

На основе решения Верховной Рады установлена надбавка к пенсиям для борцов за независимость Украины в XX веке, страдавших репрессиями под коммунистическим тоталитарным режимом. Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович из партии "Европейская солидарность" в своем посту на Facebook.

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Согласно законопроекту №8032, который был инициирован депутатом и одобрен парламентом с 313 голосами во втором чтении, политзаключенные коммунистического режима СССР наконец-то получат пенсии за их особые заслуги перед Украиной. Этот законопроект предусматривает назначение пенсий борцам за независимость Украины, заключенным за свои убеждения.

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В пояснительной записке к законопроекту, касающемуся внесения изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" относительно борцов за независимость Украины в XX веке, отмечается, что его цель - восстановление исторической справедливости и обеспечение надлежащей социальной защиты борцов за независимость Украины.

Эта инициатива предусматривает назначение пенсий за особые заслуги перед Украиной лицам, которые признаны борцами за независимость Украины в XX веке, а также гражданам, которые были реабилитированы и подверглись политическим или религиозным репрессиям, в частности лишение свободы или принудительное безосновательное нахождение в психиатрических учреждениях по решению внесудебных других репрессивных органов

Установленная ежемесячная надбавка к пенсиям для этих лиц составит 4200 гривен, причем эта сумма ежегодно будет индексирована с 1 марта 2024 года.

Кроме того, Владимир Вятрович отметил, что из Закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" были исключены упоминания о советских наградах и званиях, а также осуществление высоких государственных должностей уже не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.

4 ноября 2022 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" по борцам за независимость Украины в XX веке".

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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