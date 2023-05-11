Як організувати полив рослин, якщо вас довго не буде вдома: 2 прості лайфхаки

Кімнатні рослини – чарівні створіння. Вони не тільки прикрашають ваш дім природним декором, але й насичують повітря свіжим киснем, сприяють заспокоєнню та видаленню токсинів з повітря, що позитивно впливає на ваше здоров'я. Ми всі любимо ці надзвичайні рослини та бажаємо наповнити наші оселі зеленню.

Однак також варто витратити деякий час на вивчення основ догляду за рослинами. Наприклад, важливо знати, чи ваші рослини віддають перевагу сонячному світлу чи тіні, а також скільки та як часто їх необхідно поливати. Якщо ви надовго збираєтесь залишити дім, то скористайтесь нашими порадами, щоб зберегти їх здоровими та пишними.

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Губка на дні каструлі. Одним з простих і бюджетних способів поливу кімнатних рослин є використання губки. Перед тим, як засипати ґрунт у горщик, помістіть звичайну кухонну губку на його дно. Губка здатна вбирати вологу, тому вона зможе поглинати надлишок води, зберігаючи її на дні горщика. Таким чином, утворюється маленький резервуар, до якого коріння рослини може звернутися у разі необхідності; Закопайте пляшку з водою у ґрунт. Ще один простий спосіб поливу полягає у використанні маленької пластикової пляшки, яку можна взяти з-під напоїв. Зробіть невелику щілину на дні пляшки і вкопайте її вертикально у ґрунт, великого кімнатної рослини. Верх пляшки повинен бути на рівні поверхні ґрунту. Коли ви наповнюєте пляшку водою, вона повільно просочуватиметься в ґрунт, задовольняючи потреби рослини у волозі.

Пропонуємо дізнатися, які кімнатні рослини можуть зашкодити мешканцям оселі, де вони ростуть.

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