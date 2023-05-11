Как организовать полив растений, если вас долго не будет дома: 2 простых лайфхака

Комнатные растения – волшебные создания. Они не только украшают ваш дом естественным декором, но и насыщают воздух свежим кислородом, способствуют успокоению и удалению токсинов из воздуха, что положительно влияет на ваше здоровье. Мы все любим эти удивительные растения и желаем наполнить наши дома зеленью.

Однако также следует потратить некоторое время на изучение основ ухода за растениями. Например, важно знать, предпочитают ли ваши растения предпочтение солнечному свету или тени, а также сколько и как часто их необходимо поливать. Если вы надолго собираетесь покинуть дом, воспользуйтесь нашими советами, чтобы сохранить их здоровыми и пышными.

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Губка на дне кастрюли. Одним из простых и бюджетных способов полива комнатных растений является использование губки. Перед тем как засыпать грунт в горшок, поместите обычную кухонную губку на его дно. Губка способна впитывать влагу, поэтому она сможет поглощать избыток воды, сохраняя ее на дне горшка. Таким образом, образуется маленький резервуар, к которому корни растения могут прибегнуть в случае необходимости; Закопайте бутылку с водой в грунт. Еще один простой способ полива – использование маленькой пластиковой бутылки, которую можно взять из-под напитков. Сделайте небольшую щель на дне бутылки и вкопайте ее вертикально в грунт большого комнатного растения. Верх бутылки должен быть на уровне поверхности грунта. Когда вы наполняете бутылку водой, она будет медленно проникать в почву, удовлетворяя потребности растения во влаге.

Предлагаем узнать, какие комнатные растения могут повредить жителям дома, где они растут.

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