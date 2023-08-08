Як відмити лобове скло до блиску: чим відполірувати

Власникам автомобілів важливо стежити за зовнішнім виглядом свого транспортного засобу. Однак серед усіх завдань, пов'язаних з доглядом за авто, відокремлюється особливо трудомістка: дбати про лобове скло.

Про це повідомили в Pixel. Вплив навколишнього середовища робить свою справу, і лобове скло може виглядати не так привабливо, як хотілося б. Але є вирішення – простий метод, який дозволяє очистити лобове скло до дзеркального блиску без особливих зусиль.

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Секрет методу: Саме його вигода в його незаперечній простоті. Для вас не стане викликом зібрати всі необхідні матеріали, адже вони вже під рукою кожного господаря.

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Перші кроки: Для початку потрібно розчинити невелику кількість гелю для посуду в воді до появи піни. Обробляємо губку цим розчином і починаємо дбайливо мити скло. Потім чекаємо 5 хвилин. В іншій воді розчиняємо рідке господарське мило та наносимо його на губку, продовжуючи мити лобове скло.

Обережно і дбайливо: Не забудьте, що важливо не натискати занадто сильно на скло під час обробки.

Завершальні кроки: Ретельно змиваємо автомобільне скло водою, щоб зняти залишки використаних засобів. Для додаткової остаточної обробки беремо мікрофіброву ганчірку та обробляємо поверхню скла. Аби лобове скло придбало ще більш блискучий вигляд, ви можете відполірувати його м'ятою газетою.

Нагадаємо, автомобільні експерти поділилися порадами, як позбутися слідів від двірників на лобовому склі машини.

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