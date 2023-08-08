Как отмыть лобовое стекло до блеска: чем отполировать

Владельцам автомобилей важно следить за внешним видом своего транспортного средства. Однако среди всех задач, связанных с уходом за автомобилем, выделяется особенно трудоемкая: заботиться о лобовом стекле.

Об этом сообщили в Pixel. Воздействие окружающей среды оказывает свое дело, и лобовое стекло может выглядеть не так привлекательно, как хотелось бы. Но есть решение – простой метод, позволяющий очистить лобовое стекло до зеркального блеска без особого труда.

Читайте также: 10 лайфхаков для водителей в непредсказуемых ситуациях

Секрет метода: именно его выгода в его неоспоримой простоте. Вам не станет вызовом собрать все нужные материалы, ведь они уже под рукой каждого владельца.

Видео дня

Первые шаги: Для начала нужно растворить небольшое количество геля для посуды в воде до появления пены. Обрабатываем губку этим раствором и начинаем бережно мыть стекло. Затем ждем 5 минут. В другой воде растворяем жидкое мыло и наносим его на губку, продолжая мыть лобовое стекло.

Аккуратно и бережно: Не забудьте, что важно не нажимать слишком сильно на стекло во время обработки.

Заключительные шаги: Тщательно смываем автомобильное стекло водой, чтобы снять остатки использованных средств. Для окончательной обработки берем микрофибровую тряпку и обрабатываем поверхность стекла. Чтобы лобовое стекло приобрело еще более блестящий вид, вы можете отполировать его мятой газетой.

Напомним, автомобильные эксперты поделились советами, как избавиться от следов от дворников на лобовом стекле машины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !