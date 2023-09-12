Як оживити гортензію: три причини, чому вона в’яне, і як їх вирішити

Догляд за гортензією може здатися складним. Втім, ці рослини вартують зусиль, прикрашаючи сад неймовірно красивими квітами.

Є кілька причин, чому ваші гортензії можуть гинути, і кожна вимагає окремого вирішення. Три найпоширеніші причини пов’язані з погодою, повідомляє Express.co.uk.

Посуха

Гортензія може зів'янути через посуху, тобто їй не вистачає води. Це може бути тому, що рослину недостатньо поливають, або вона в ґрунті, який надто швидко стікає.

Ознаками цього є в’янення гортензії, її листя та квіти, що поникають і стають коричневими. Виправлення не складне. Добре полийте свою гортензію. Спробуйте також додати в ґрунт компост, щоб довше зберегти вологу.

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Сонячний опік

У яскравих сонячних умовах гортензії можуть обгоріти. Це призведе до того, що листя пожовтіє та стане сухим, здається, ніби воно в’яне, навіть якщо його достатньо полити.

Швидше за все, це викликано тим, що вашу гортензію посадили не в тому місці. Ймовірно, вам доведеться пересадити гортензію. Гортензії потрібно висаджувати в захищеному місці з сонячним ранком і тінистим днем.

Мороз

Пошкоджені морозом гортензії будуть кидатися в очі швидкою зміною кольору на листках. Після нічних морозів пошкоджене листя буде чорним або коричневим, а не зеленим. Важливо обрізати пошкоджену частину рослини біля пагонів.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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