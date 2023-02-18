Як підготувати картоплю до посадки: неочікуваний лайфхак

Цей овоч любить добре зораний ґрунт та органічні добрива. Перед посадкою картоплі, на землі або в лунку можна кидати по чайній ложці калію, який позитивно впливає на ріст рослини. Саме тому, щоб збільшити урожай, городники використовують звичайну сіль.

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Це локальний спосіб удобрення. В солі містяться фосфор, калій і кальцій, які необхідні для кращого росту овочів. При посадці картоплю слід трохи посипати сіллю – потрібна буквально столова ложка солі на одну лунку. Але важливо не "пересолити" картоплю, щоб не нашкодити коренеплодам.

Також досить популярним методом є сольовий розчин. Візьміть 1 кг кухонної солі, розчиніть її у відрі води та по черзі занурюйте в солону воду насіннєву картоплю. Цей спосіб потребує трохи більше часу, але працює не менш ефективно.

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Ще один спосіб збільшити урожай картоплі – зола. Слід насипати кілька столових ложок в лунку. Головна перевага такого способу – він відносно безкоштовний, якщо ви не будете купувати та спалювати дрова спеціально для того, щоб зробити з них саморобні добрива.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ідеальну смажену чи запечену картоплю з хрумкою скоринкою та чому не слід викидати лушпиння від картоплі.

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