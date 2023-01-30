Страва, яка здивує: чому не потрібно викидати лушпиння від картоплі
Якщо після очищення картоплі ви викидаєте лушпиння, то більше не робіть цього. З картопляної шкірки можна приготувати смачну страву.
Вам може здатися дивним, але картопляні шкірки теж їстівні. Головне перед приготуванням їх гарно промити.
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Що знадобиться для приготування страви
- Картопляне лушпиння
- Олія
- Перець та сіль
Як приготувати:
- Картопляні шкірки ретельно промийте та замочіть, потім злийте рідину й викладіть їх просушитися.
- Наріжте їх, якщо вони крупні, соломинкою.
- Пательню поставте на плиту, влийте олію та гарно розігрійте. Можна використати фритюрницю – увімкніть її на 180 градусів.
- Смажити лушпиння у фритюрі треба дві хвилини, щоб воно стало хрустким. На пательні це робити треба довше та не накривати сковорідку кришкою.
- Викладіть на тарілку паперові рушники та висипте готові картопляні шкірки, присипте сіллю та перцем.
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