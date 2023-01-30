Удивительное блюдо: почему не нужно выбрасывать шелуху от картофеля

Если после очистки картофеля вы выбрасываете шелуху, то больше не делайте этого. Из картофельной шкурки можно приготовить вкусное блюдо.

Вам может показаться странным, но картофельные шкурки тоже съедобны. Главное перед приготовлением их хорошо промыть.

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Что пригодится для приготовления блюда

Картофельная шелуха

Масло

Перец и соль

Как приготовить:

Картофельные шкурки тщательно промойте и замочите, затем слейте жидкость и выложите просушиться. Нарежьте их, если они крупные, соломинкой. Сковороду поставьте на плиту, влейте масло и хорошо разогрейте. Можно использовать фритюрницу – включите ее на 180 градусов. Жарить шелуху во фритюре нужно две минуты, чтобы она стала хрустящей. На сковороде это нужно дольше и не накрывать сковороду крышкой. Выложите на тарелку бумажные полотенца и высыпьте готовые картофельные шкурки, присыпьте солью и перцем.

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