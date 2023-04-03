Як правильно готувати холодну каву з льодом: простий рецепт

З приходом тепла хочеться пити не тільки каву, але й щось свіже та охолоджуюче. Холодна кава з льодом – чудовий варіант, особливо якщо ви не любите гарячий напій. Ми підготували для вас кілька простих рецептів, які допоможуть насолодитися холодною кавою вдома.

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Один із способів зробити холодну каву з льодом – це метод інфузії. Цей метод дозволяє зробити каву, яка є менш кислою та гірку, ніж традиційна кава з льодом.

Щоб приготувати каву методом інфузії, потрібно змолоти кавові зерна і додати їх у фільтр для кави або чайника для заварювання. Далі, додайте холодну воду і залиште напій на кілька годин у холодильнику. Чим довше ви залишите каву в холодильнику, тим більше смакових властивостей вона набере.

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Коли кава настоїться, додайте лід у склянку, налийте напій та за бажанням додайте карамель, шоколад, вершки або інші інгредієнти.

Інший спосіб зробити холодну каву з льодом – це метод заварювання. Цей метод дозволяє отримати більш насичений смак кави, але процес заварювання тривалий та вимагає певної підготовки.

Для приготування кави методом заварювання потрібно залити каву у фільтр для кави та додати гарячу воду. Потім додайте лід у склянку, налийте каву та інші компоненти.

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Айс латте з льодом

Заваріть в домашніх умовах або купіть улюблену каву;

Налийте її високим широким скляним бокалом на 2/3;

Додайте до кави молоко або вершки (за бажанням), залишивши місце для льоду;

Додайте 3-4 кубики льоду;

Подайте зі стручком ванілі або корицею зверху.

Айс американо

Приготуйте американо у звичайному порцеляновому келиху;

Додайте декілька кубиків льоду;

Залийте водою до верху;

Додайте сироп собі до смаку;

Подайте з лимоном.

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Фреш кава з молоком

Заваріть каву і додайте її в блендер разом з молоком та льодом;

Додайте цукор на свій смак;

Збити у блендері на повільній швидкості протягом 30 секунд;

Подайте у великий скляний бокал зі стручком кориці.

Класичний льодовий кавовий коктейль

Заваріть каву;

Додайте цукор та ванільний екстракт собі до смаку;

Додайте декілька кубиків льоду;

Додайте 30 мл лікеру Калуа;

Додайте 30 мл коньяку;

Добре струсіть у шейкері;

Налийте у склянку;

Подайте зі стручком ванілі або корицею.

Холодна кава з льодом – це освіжаючий напій, який можна приготувати за допомогою різних методів. Обирайте метод, який вам більше подобається, та додавайте свої улюблені інгредієнти, щоб створити унікальний смак.

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