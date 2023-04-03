Как правильно готовить холодный кофе со льдом: простой рецепт

С приходом тепла хочется пить не только кофе, но и что-то свежее и охлаждающее. Холодный кофе со льдом – отличный вариант, особенно если вы не любите горячий напиток. Мы подготовили для вас несколько простых рецептов, которые помогут насладиться холодным кофе дома.

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Один из способов сделать холодный кофе со льдом – это метод инфузии. Этот метод позволяет сделать кофе, который является менее кислым и горьким, чем традиционный кофе со льдом.

Чтобы приготовить кофе методом инфузии, нужно смолоть кофейные зерна и добавить в фильтр для кофе или чайника для заваривания. Далее добавьте холодную воду и оставьте напиток на несколько часов в холодильнике. Чем дольше вы оставите кофе в холодильнике, тем больше вкусовых свойств он наберет.

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Когда настоится кофе, добавьте лед в стакан, налейте напиток и по желанию добавьте карамель, шоколад, сливки или другие ингредиенты.

Другой способ сделать холодный кофе со льдом – это метод заваривания. Этот метод позволяет получить насыщеннейший вкус кофе, но процесс заваривания длительный и требует определенной подготовки.

Для приготовления кофе методом заваривания нужно залить кофе в кофе-фильтр и добавить горячую воду. Затем добавьте лед в стакан, налейте кофе и другие компоненты.

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Айс латте со льдом

Заварите в домашних условиях или купите любимый кофе;

Налейте ее высоким широким стеклянным бокалом на 2/3;

Добавьте в кофе молоко или сливки (по желанию), оставив место для льда;

Добавьте 3-4 кубика льда;

Подайте со стручком ванили или корицей сверху.

Айс американо

Приготовьте американо в обычном фарфоровом бокале;

Добавьте несколько кубиков льда;

Залейте водой вверх;

Добавьте сироп себе по вкусу;

Подайте с лимоном.

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Фреш кофе с молоком

Заварите кофе и добавьте его в блендер вместе с молоком и льдом;

Добавьте сахар по своему вкусу;

Сбить в блендере на медленной скорости в течение 30 секунд;

Подайте в большой стеклянный бокал со стручком корицы.

Классический кофейный коктейль.

Заварите кофе;

Добавьте сахар и ванильный экстракт по вкусу;

Добавьте несколько кубиков льда;

Добавьте 30 мл ликера Калуа;

Добавьте 30 мл коньяка;

Хорошо встряхните в шейкере;

Налейте в стакан;

Подайте со стручком ванили или корицей.

Холодный кофе со льдом – это освежающий напиток, который можно приготовить с помощью разных методов. Выбирайте метод, который вам больше нравится и добавляйте свои любимые ингредиенты, чтобы создать уникальный вкус.

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