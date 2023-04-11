Як правильно готувати каші, щоб вони не втрачали корисних властивостей

Каша є важливою складовою нашої кухні, вона є основою раціонального харчування та джерелом складних вуглеводів, вітамінів та мінералів. Однак, корисні властивості круп можна втратити через неправильне приготування. Давайте разом з порадами від Smak дізнаємось, як правильно готувати каші, щоб вони були не лише смачними, але й корисними.

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Гречана каша є популярним варіантом. Для її приготування потрібно на одну частину гречки взяти дві частини води. При варінні, каструлю, в якій вариться каша, слід щільно накрити кришкою, і саму кашу не треба чіпати й мішати. Готується гречка приблизно 15-16 хвилин, а після варіння слід почекати ще кілька хвилин під кришкою.

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До речі, гречану крупу можна попередньо підсмажити на сковороді 3-5 хвилин. Це додасть каші яскравішого аромату, золотистого кольору і зробить її більш розсипчастою і смачною.

Рисова каша також є смачною та корисною. Перед приготуванням рис потрібно промити. Щоб зварити 1 склянку рису, потрібно залити її 2 склянками води та варити на повільному вогні до розбухання. Час варіння залежить від сорту рису і може становити від 15 до 25 хвилин.

Пшоняна каша також потребує особливої уваги. Перед готуванням пшона слід промити, доки вода не стане прозорою. Води слід додавати більше, ніж пшона, а варити кашу до напівготовності, щоб зерно не розварилося. Потім цю воду зливають, додають молоко і варять до його випарювання та повної готовності пшоняної каші.

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Щоб насолодитися смачною кукурудзяною кашею, треба дотримуватися правильної техніки приготування. Спочатку додайте цукор і сіль до киплячого молока, а потім поступово засипайте крупу (приблизно 4 столові ложки з верхом крупи на 300 г молока). Варіть кашу на повільному вогні, помішуючи протягом 5-6 хвилин. Потім накрийте каструлю кришкою і залиште на ще 15 хвилин – ваша кукурудзяна каша готова!

Для приготування перлової каші, перед тим як варити, крупу необхідно вимочити у холодній воді протягом 10-12 годин. Пропорції варіння: одна склянка крупи на літр води, а кашу варять на сильному вогні в каструлі без кришки. Після цього каструлю можна накрити кришкою, поставити на водяну лазню і варити до готовності. Після варіння кашу залишають під кришкою ще 10 хвилин, а потім можна додати трохи вершків.

Ячну кашу необхідно готувати близько 40-45 хвилин, з відповідною пропорцією – на одну склянку крупи дві склянки води.

Вівсяна каша містить багато вітамінів та мікроелементів. Щоб її приготувати, спочатку промийте крупу кілька разів. При подачі до столу можна додати свіжі або морожені ягоди, сухофрукти та горіхи, щоб збагатити смак вашої вівсяної каші.

Нагадаємо, раніше ми писали про 7 круп, які не потрібно промивати перед приготуванням.

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