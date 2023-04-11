Как правильно готовить каши, чтобы они не теряли полезных свойств

Каша является важной составляющей нашей кухни, она является основой рационального питания и источником сложных углеводов, витаминов и минералов. Однако полезные свойства круп можно потерять из-за неправильного приготовления. Давайте вместе с советами от Smak узнаем, как правильно готовить каши, чтобы они были не только вкусными, но и полезными.

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Гречневая каша является популярным вариантом. Для его приготовления нужно на одну часть гречки взять две части воды. При варке, кастрюлю, в которой варится каша, следует плотно накрыть крышкой, и саму кашу не нужно трогать и мешать. Готовится гречка примерно 15-16 минут, а после варки следует подождать еще несколько минут под крышкой.

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Кстати, гречневую крупу можно предварительно поджарить на сковороде 3-5 минут. Это придаст каше более яркому аромату, золотистому цвету и сделает ее более рассыпчатой и вкусной.

Рисовая каша также вкусна и полезна. Перед приготовлением рис нужно промыть. Чтобы сварить 1 стакан риса, нужно залить его 2 стаканами воды и варить на медленном огне до разбухания. Время варки зависит от сорта риса и может составлять от 15 до 25 минут.

Пшенная каша также требует особого внимания. Перед приготовлением пшена следует промыть, пока вода не станет прозрачной. Воды следует добавлять больше, чем пшена, а варить кашу до полуготовности, чтобы зерно не разварилось. Затем эту воду сливают, добавляют молоко и варят до его выпаривания и полной готовности пшенной каши.

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Чтобы насладиться вкусной кукурузной кашей, нужно соблюдать правильную технику приготовления. Сначала добавьте сахар и соль к кипящему молоку, а затем постепенно засыпайте крупу (примерно 4 столовые ложки с верхом крупа на 300 г молока). Варите кашу на медленном огне, помешивая в течение 5-6 минут. Затем накройте кастрюлю крышкой и оставьте еще на 15 минут – ваша кукурузная каша готова!

Для приготовления перловой каши перед тем как варить крупу необходимо вымочить в холодной воде в течение 10-12 часов. Пропорции варки: один стакан крупы на литр воды, а кашу варят на сильном огне в кастрюле без крышки. После чего кастрюлю можно накрыть крышкой, поставить на водяную баню и варить до готовности. После варки кашу оставляют под крышкой еще 10 минут, а затем можно добавить немного сливок.

Ячную кашу необходимо готовить около 40-45 минут, с соответствующей пропорцией – на один стакан крупы два стакана воды.

Овсяная каша содержит много витаминов и микроэлементов. Чтобы его приготовить, сначала промойте крупу несколько раз. При подаче на стол можно добавить свежие или мороженые ягоды, сухофрукты и орехи, чтобы обогатить вкус вашей овсяной каши.

Напомним, ранее мы писали о 7 крупах, которые не нужно промывать перед приготовлением.

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