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Как правильно готовить каши, чтобы они не теряли полезных свойств

Игорь Романько

Как готовить каши, чтобы они не теряли полезных свойств

Каша является важной составляющей нашей кухни, она является основой рационального питания и источником сложных углеводов, витаминов и минералов. Однако полезные свойства круп можно потерять из-за неправильного приготовления. Давайте вместе с советами от Smak узнаем, как правильно готовить каши, чтобы они были не только вкусными, но и полезными.

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Гречневая каша является популярным вариантом. Для его приготовления нужно на одну часть гречки взять две части воды. При варке, кастрюлю, в которой варится каша, следует плотно накрыть крышкой, и саму кашу не нужно трогать и мешать. Готовится гречка примерно 15-16 минут, а после варки следует подождать еще несколько минут под крышкой.

Кстати, гречневую крупу можно предварительно поджарить на сковороде 3-5 минут. Это придаст каше более яркому аромату, золотистому цвету и сделает ее более рассыпчатой и вкусной.

Рисовая каша также вкусна и полезна. Перед приготовлением рис нужно промыть. Чтобы сварить 1 стакан риса, нужно залить его 2 стаканами воды и варить на медленном огне до разбухания. Время варки зависит от сорта риса и может составлять от 15 до 25 минут.

Пшенная каша также требует особого внимания. Перед приготовлением пшена следует промыть, пока вода не станет прозрачной. Воды следует добавлять больше, чем пшена, а варить кашу до полуготовности, чтобы зерно не разварилось. Затем эту воду сливают, добавляют молоко и варят до его выпаривания и полной готовности пшенной каши.

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Чтобы насладиться вкусной кукурузной кашей, нужно соблюдать правильную технику приготовления. Сначала добавьте сахар и соль к кипящему молоку, а затем постепенно засыпайте крупу (примерно 4 столовые ложки с верхом крупа на 300 г молока). Варите кашу на медленном огне, помешивая в течение 5-6 минут. Затем накройте кастрюлю крышкой и оставьте еще на 15 минут – ваша кукурузная каша готова!

Для приготовления перловой каши перед тем как варить крупу необходимо вымочить в холодной воде в течение 10-12 часов. Пропорции варки: один стакан крупы на литр воды, а кашу варят на сильном огне в кастрюле без крышки. После чего кастрюлю можно накрыть крышкой, поставить на водяную баню и варить до готовности. После варки кашу оставляют под крышкой еще 10 минут, а затем можно добавить немного сливок.

Ячную кашу необходимо готовить около 40-45 минут, с соответствующей пропорцией – на один стакан крупы два стакана воды.

Овсяная каша содержит много витаминов и микроэлементов. Чтобы его приготовить, сначала промойте крупу несколько раз. При подаче на стол можно добавить свежие или мороженые ягоды, сухофрукты и орехи, чтобы обогатить вкус вашей овсяной каши.

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