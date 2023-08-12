Як правильно готувати курку, щоб в ній не лишилось антибіотиків: дві поради від спеціалістів

Куряче м'ясо є одним з найбільш доступних і найпростіших продуктів для приготування. Наприклад, курячі гомілки можна смачно запікати з використанням трав і овочів в духовці, а також приготувати з них ароматний шашлик. Крильця також можна запікати або смажити.

Про це пише radiotrek.

Найбільш корисне м'ясо отримують від домашніх курей, оскільки ці птахи харчуються екологічно чистими продуктами. Однак м'ясо з магазину часто містить антибіотики і хімічні речовини.

Ось три корисні поради, як правильно готувати магазинне куряче м'ясо, щоб позбутися антибіотиків та гормонів:

Забудьте про бульйон

Варити курячий бульйон з магазинного м'яса не рекомендується, оскільки більшість шкідливих речовин може перейти у воду. Якщо все ж таки вирішили варити, злийте першу воду після закипання і варіть м'ясо у свіжій воді. Це допоможе уникнути накопичення багатьох шкідливих речовин.

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Добре промийте м'ясо і видаліть внутрішні органи

Перед готуванням магазинного м'яса важливо добре його помити та видалити всі внутрішні органи. Навіть якщо птах вже був очищений, промити його все одно важливо, оскільки токсини можуть накопичуватися на його тілі.

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Віддайте перевагу м‘ясу без шкіри і маринаду

Щоб позбутися хімічних речовин, рекомендується видалити шкіру з м'яса. Для маринування можна використовувати розчин з води, солі та лимонного соку. Також м'ясо можна замочити в мінеральній воді на декілька годин, щоб вивести хімічні речовини.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко приготувати їжу.

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