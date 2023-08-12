Как правильно готовить курицу, чтобы в ней не осталось антибиотиков: два совета от специалистов

Куриное мясо является одним из самых доступных и простых продуктов для приготовления. К примеру, куриные голени можно вкусно запекать с использованием трав и овощей в духовке, а также приготовить из них ароматный шашлык. Крылья также можно запекать или жарить.

Об этом пишет radiotrek.

Наиболее полезное мясо получают от домашних кур, поскольку эти птицы питаются экологически чистыми продуктами. Однако мясо из магазина часто содержит антибиотики и химические вещества.

Вот три полезных совета, как правильно готовить магазинное куриное мясо, чтобы избавиться от антибиотиков и гормонов:

Забудьте о бульоне

Варить куриный бульон из магазинного мяса не рекомендуется, поскольку большинство вредных веществ может перейти в воду. Если же решили варить, слейте первую воду после закипания и варите мясо в свежей воде. Это поможет избежать скопления многих вредных веществ.

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Хорошо промойте мясо и удалите внутренние органы

Перед приготовлением магазинного мяса важно хорошо его вымыть и удалить все внутренние органы. Даже если птица уже была очищена, промыть ее все равно важно, поскольку токсины могут накапливаться на ее теле.

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Предпочтите мясо без кожи и маринада

Чтобы избавиться от химических веществ, рекомендуется удалить кожу из мяса. Для маринования можно использовать раствор из воды, соли и лимонного сока. Мясо можно замочить в минеральной воде на несколько часов, чтобы вывести химические вещества.

Напомним, мы уже писали, как быстро приготовить еду.

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