Як правильно зігріти організм взимку, коли немає опалення: поради дієтолога

Під час масових вимкнень електрики взимку в оселях українців, які мають індивідуальне опалення, зникає й тепло. Якщо немає можливості порухатися, аби зігрітися, можна допомогти своєму організмові не замерзнути, споживаючи деякі продукти.

Які саме – розповіла експертка зі здорового харчування, дієтологиня та блогерка Марія Федоренко. Вона зауважила, що у холодну пору нам хочеться більше їсти, однак якщо це робити правильно, можна не переживати за зайві кілограми.

Зігрітися, зауважила експертка, допоможуть вітамінні чаї з трав, ягід та фруктів. Щоб їх приготувати, багато часу возитися на кухні не доведеться. Федоренко каже: "Трави, ягоди (малина), імбир, лимон, обліпиха, брусниці треба залити кип'ятком, дати настоятися та пити протягом дня".

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Також допоможуть зігріти організм гарячі супи та бульйони. Вона радить готувати їх з додаванням гарбуза, шпинату або грибів.

До того ж, вважає Федоренко, зігрітися допоможуть спайсі-кава, чи спайсі-чай. "Спеції мають зігріваючий ефект та багаті на антиоксиданти. Додавайте в ваші каву та чай кардамон, корицю, мускатний горіх, перець або готову індійську суміш Масала", – порадила експертка.

Раніше, нагадаємо, у МОЗ застерегли від "алкогольного зігрівання" організму. Медики попередили, що алкоголь лише створює відчуття тепла в організмі, бо кров приливає до шкіри. Однак це означає, що в інших частинах тілах кровообіг зменшується і температура тіла всередині знижується. Це може призвести до переохолодження.

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