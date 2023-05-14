Як правильно обрати джинси, щоб підійшли саме під вашу фігуру і виглядали ідеально

Чи не у кожного в гардеробі є джинси – з різним кроєм, кольором та фасоном. Окрім того, що вони зручні, до того ж і стильні. Певно це один з елементів одягу, який завжди буде модним.

Джинсові штани можна поєднувати з різними предметами гардероба, такими як футболки, сорочки, светри, куртки та інші. Їх можна стилізувати під будь-який образ й на будь-яку зустріч.

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Стилістка Альона Мясоєд у своєму Instagram дала поради, як правильно обирати джинси, аби виглядати на всі 100 %. Модна порадниця каже, що завжди треба обирати джинси саме свого розміру, аби вони сіли як треба. Щоправда, можна взяти штани й на розмір більше.

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Що стосується тканини, Мясоєд вважає, що вона має бути "сучасною" та щільною.

Цього сезону, каже стилістка варто придивитися до джинсів з дірками в зоні колін (це для широких моделей), до джинсів mom.

Якщо ви маєте джинси палацо, то вони мають бути з високою посадкою та з обтисненою зоною стегон. До таких штанів пасуватиме вільний верх – об’ємні сорочки або футболки. Такі ж сорочки варто обирати й до прямих обтягуючих джинсів.

Якщо у вашому гардеробі є "Ultra трендові широкі джинси зі спущеною талією", то, на думку стилістки, вони підійдуть дівчатам з вузькими стегнами. Ще одна умова – "зона преса" має бути відкритою.

Мясоєд не рекомендує одягати джинси із заниженою лінією талії, якщо закрита зона живота. "Дуже вкорочуються ноги та розширюється візуально зона талії", – додала вона.

Раніше стилісти розповіли, про які джинси варто забути цього сезону, аби не зіпсувати модний образ.

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