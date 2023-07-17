Як приготувати малосольні помідори у пакеті, які будуть готові до вживання за три дні

Малосольні помідори – це прекрасна закуска для пікніка або будь-якого святкового столу. Якщо ви хочете приготувати цю смачну страву швидко і без зайвих зусиль, ми пропонуємо вам простий рецепт, який займе всього 5 хвилин вашого часу.

Ось що вам знадобиться:

Кілограм помідорів (краще обрати невеликі)

столова ложка солі (бажано великого помелу)

0,5 столової ложки цукру

2-3 зубчики часнику

зелень на смак (наприклад, петрушка, кріп)

2 чистих і сухих поліетиленових пакети.

Отже, як готувати:

Помідори промийте та злегка обсушіть за допомогою серветки або рушника. Виріжте хвостик ззаду помідора разом з плодоніжкою.

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Покладіть помідор і зробіть хрестоподібний надріз зверху. Це допоможе швидше просолити помідори.

Якщо ви хочете гостріші помідори з часником, наріжте 2-3 зубчики часнику на дрібні кубики.

Можете також додати свою улюблену зелень, наприклад, петрушку або кріп. Промийте їх, струсіть надлишкову вологу і покладіть у чистий поліетиленовий пакет.

Покладіть помідори та порізаний часник у той же пакет.

Посипте помідори сіллю та цукром. Зав'яжіть пакет, залишаючи трохи вільного місця для виділення рідини під час засолювання.

Потрясіть пакет, щоб розподілити сіль, цукор і часник рівномірно по помідорах.

Покладіть пакет у глибоку тарілку або миску і залиште при кімнатній температурі.

Час від часу трясіть пакет, щоб рівномірно просолити помідори. За годину малосольні помідори у пакеті будуть готові, але для кращого смаку і соковитості, залиште їх ще на добу-дві.

Після досягнення бажаної консистенції, розв'яжіть пакет й перекладіть помідори у відповідну місткість. Закрийте кришкою і поставте у холодильник. Після охолодження вони стануть ще смачнішими.

Це простий і швидкий рецепт малосольних помідорів у пакеті. Їх можна подавати як окрему закуску або використовувати як інгредієнт у різних стравах. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтесь свіжими та смачними помідорами в будь-який час!

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