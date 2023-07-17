Как приготовить малосольные помидоры в пакете, которые будут готовы к употреблению через три дня
Малосольные помидоры – это отличная закуска для пикника или любого праздничного стола. Если вы хотите приготовить это вкусное блюдо быстро и без усилий, мы предлагаем вам простой рецепт, который займет всего 5 минут вашего времени.
Вот что вам понадобится:
- Килограмм помидоров (лучше выбрать небольшие)
- столовая ложка соли (желательно большого помола)
- 0,5 столовой ложки сахара
- 2-3 зубчика чеснока
- зелень по вкусу (например, петрушка, укроп)
- 2 чистых и сухих полиэтиленовых пакета.
Итак, как готовить:
Помидоры промойте и слегка обсушите салфеткой или полотенцем. Вырежьте хвостик сзади помидора вместе с плодоножкой.
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Уложите помидор и сделайте крестообразный надрез сверху. Это поможет быстрее просолить помидоры.
Если вы хотите более острые помидоры с чесноком, нарежьте 2-3 зубчика чеснока на мелкие кубики.
Можете также добавить свою любимую зелень, например петрушку или укроп. Промойте их, встряхните избыточную влагу и положите в чистый полиэтиленовый пакет.
Поместите помидоры и порезанный чеснок в тот же пакет.
Посыпьте помидоры солью и сахаром. Завяжите пакет, оставляя немного свободного места для выделения жидкости во время засолки.
Встряхните пакет, чтобы распределить соль, сахар и чеснок равномерно по помидорам.
Уложите пакет в глубокую тарелку или миску и оставьте при комнатной температуре.
Иногда трясите пакет, чтобы постепенно просолить помидоры. Через час малосольные помидоры в пакете будут готовы, но для лучшего вкуса и сочности, оставьте их еще на сутки или двое.
После достижения желаемой консистенции, развяжите пакет и переведите помидоры в соответствующую емкость. Закройте крышкой и поставьте в холодильник. После охлаждения они станут еще вкуснее.
Это простой и быстрый рецепт малосольных помидоров в пакете. Их можно подавать как отдельную закуску или использовать в качестве ингредиента в различных блюдах. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь свежими и вкусными помидорами в любое время!
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