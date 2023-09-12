Як приготувати смачні та пишні яблучні оладки на кефірі: простий рецепт сніданку

Завдяки цьому рецепту ви можете розпочати свій день з надзвичайно смачних і пухких яблучних оладок, незалежно від погоди за вікном. Ця страва ідеально підходить для сніданку, поєднуючись з будь-яким вашим улюбленим напоєм, будь то кава, чай, какао або гарячий шоколад.

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Рецепт цих чудових яблучних оладок був наданий "Бабусиними рецептами" і він вражає своєю простотою та смаком. За допомогою всього одного яблука та склянки кефіру ви зможете швидко приготувати смачні оладки, які надзвичайно смачні навіть для тих, хто не є великими шанувальниками яблук.

Інгредієнти:

Теплий кефір – 250 мл;

Яйце – 1 шт.;

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Цукор – 4-6 столових ложок;

Борошно — 220 г;

Яблуко – 1 шт.;

Сіль — щіпка;

Сода — 1/2 чайної ложки.

Спосіб приготування:

У мисці об'єднайте кефір з яйцем, додайте цукор і невелику щіпку солі. Потім добре змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Додайте борошно та соду до маси і перемішайте, поки не утвориться тісто. Яблуко ретельно помийте, а за бажанням, натріть його на тертці і додайте до тіста. Перемішайте все добре і дайте тісту відпочити протягом 15 хвилин. Розігрійте сковороду з рослинною олією на середньому вогні. Вилийте ложкою тісто на розігріту сковороду і обсмажуйте оладки з обох сторін приблизно 4-5 хвилин, доки вони не стануть золотистого кольору. Перевертайте оладки, коли на поверхні з'являться бульбашки.

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