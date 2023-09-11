Як перевірити, чи стежать за вами через камеру смартфона

Деякі люди постійно відчувають страх, що через камеру їх смартфону їх можуть шпигувати. На щастя, насправді це не така легка справа, як може здатися. Зловмисникам спочатку потрібно отримати доступ до вашого гаджета та встановити на нього спеціальне програмне забезпечення, а потім віддалено активувати камеру.

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З метою підвищення інформаційної гігієни та забезпечення безпеки себе і свого смартфону варто дотримуватися певних правил, які розповіли фахівці з порталу Itech.ua.

Зберігайте обізнаність: Постійно слідкуйте за додатками та програмами, які ви встановлюєте на свій смартфон. Вони повинні бути завіреними та сумнівних походжень. Оновлюйте ПЗ: Забезпечення вашого смартфону повинно бути завжди актуальним. Регулярно оновлюйте операційну систему і встановлюйте оновлення безпеки. Обережно зі сповіщеннями: Не надавайте дозвіл додаткам на доступ до камери, якщо вони цього не потребують. Ретельно перевіряйте права, які ви надаєте програмам. Перевірка дозволів: Якщо вас хвилює можливість доступу до камери вашого смартфону, періодично перевіряйте список додатків та сайтів, яким надано дозвіл на використання камери. Використання антивірусних програм: Скачайте та встановіть на свій смартфон антивірусні або антишпигунські додатки. Вони допоможуть виявити шкідливі програми або шпигунське програмне забезпечення та запобігти їхньому впливу на ваш пристрій.

Якщо ваш смартфон працює на операційній системі Android, ви можете легко перевірити та керувати доступом до камери. Для цього просто відкрийте браузер, натисніть на три крапки у правому верхньому кутку, виберіть "Налаштування", а потім перейдіть до "Налаштування сайтів". Клацніть "Камера", і ви побачите список сайтів, які мають доступ до вашої камери. Якщо ви виявите небажані дозволи, ви можете їх скасувати.

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