Как проверить, следят ли за вами через камеру смартфона

Некоторые люди постоянно испытывают страх, что через камеру их смартфона их могут шпионить. К счастью, на самом деле это не такое легкое дело, как может показаться. Злоумышленникам сначала нужно получить доступ к вашему гаджету и установить на него специальное программное обеспечение, а затем удаленно активировать камеру.

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С целью повышения информационной гигиены и обеспечения безопасности себя и своего смартфона следует соблюдать определенные правила, которые рассказали специалисты с портала Itech.ua.

Сохраняйте осведомленность: постоянно следите за приложениями и приложениями, которые вы устанавливаете на свой смартфон. Они должны быть заверенными и сомнительными происхождениями. Обновляйте ПО: Обеспечение вашего смартфона должно быть всегда актуально. Регулярно обновляйте операционную систему и установите обновление безопасности. Аккуратно с уведомлениями: Не давайте разрешения приложениям на доступ к камере, если они в этом не нуждаются. Тщательно проверяйте права, которые вы предоставляете программам. Проверка разрешений: Если вас волнует возможность доступа к камере смартфона, периодически проверяйте список приложений и сайтов, которым предоставлено разрешение на использование камеры. Использование антивирусных программ: Скачайте и установите на свой смартфон антивирусные или антишпионские приложения. Они помогут обнаружить вредоносные программы или шпионское программное обеспечение и предотвратить их влияние на устройство.

Если смартфон работает на операционной системе Android, вы можете легко проверить и управлять доступом к камере. Для этого просто откройте браузер, нажмите три точки в правом верхнем углу, выберите "Настройки", а затем перейдите к "Настройки сайтов". Нажмите кнопку "Камера", и вы увидите список сайтов, имеющих доступ к вашей камере. Если вы обнаружите нежелательные разрешения, вы можете отменить их.

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