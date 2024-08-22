Як завантажити квиток студента у Дію: пояснення

Цифровий студентський квиток в додатку "Дія" став зручним і сучасним способом підтвердження студентського статусу. Давайте розберемося детальніше, як він працює, які має переваги та з якими труднощами під час його оформлення можна зіткнутися. Про це пише shotam.

Що таке цифровий студентський квиток в Дії?

Це електронна версія традиційного пластикового студентського квитка, яка зберігається у вашому смартфоні. Вона містить всю необхідну інформацію про студента: прізвище, ім'я, по батькові, номер залікової книжки, навчальний заклад тощо.

Як отримати цифровий студентський квиток?

Зазвичай, цифровий студентський квиток автоматично з'являється в додатку "Дія" після того, як ваша інформація буде внесена до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Однак, можуть бути випадки, коли документ не відображається.

Чому студентський квиток може бути відсутнім в Дії?

Якщо у вас немає пластикового студентського квитка державного зразка, його необхідно замовити у вашому навчальному закладі. Перевірте, чи правильно вказані ваші персональні дані (ПІБ, РНОКПП) у банку, через який ви авторизуєтесь в "Дії", та в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Проблеми з синхронізацією даних: Іноді можуть виникати технічні збої, через які дані про ваш студентський квиток не синхронізуються з додатком.

Як вирішити проблему відсутності студентського квитка в Дії?

Зверніться до деканату або відповідальної особи за ведення студентської бази даних. Вони допоможуть вам з'ясувати причину проблеми та виправити її. Зверніться до банку, через який ви авторизуєтесь в "Дії", і перевірте правильність ваших персональних даних. Якщо у вас є кілька банківських карток, спробуйте авторизуватися в "Дії" через іншу.

Для чого можна використовувати цифровий студентський квиток?

Цифровий студентський квиток має ряд переваг:

Пільги: Отримання знижок на транспорт, в музеях, театрах та інших закладах.

Зручність використання: Не потрібно носити з собою пластиковий квиток, достатньо мати смартфон.

Екологічність: Зменшення кількості пластикових карток.

Юридична сила цифрового студентського квитка

Законодавством України визнано юридичну силу цифрового студентського квитка в "Дії". Він має такий самий статус, що й пластиковий квиток.

Цифровий студентський квиток в "Дії" – це зручний і сучасний інструмент для студентів. Він спрощує життя і дозволяє швидко та легко підтвердити свій статус. Якщо у вас виникли проблеми з отриманням цифрового квитка, не відкладайте вирішення питання – зверніться за допомогою до свого навчального закладу або банку.

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення не виплачувати вчителям за простій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!