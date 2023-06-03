Як зберегти зелену цибулю на зиму: дієвий лайфхак

Як зберегти зелену цибулю соковитою та смачною аж до зими підкаже UaPortal.

Якщо заморозити порізану цибулю в пакеті вона вкриється льодом та стане водянистою. Але є лайфхак, який допоможе зберегти її свіжість.

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Як правильно заморозити зелену цибулю

Промийте зелень. Викладіть на рушник чи паперові серветки та дочекайтесь повного висихання цибулі.

Суху цибулю наріжте та знову покладіть на рушник, щоб він увібрав сік. Візьміть чисту та суху пластикову пляшку та пересипте туди цибулю. Зручніше це робити за допомогою лійки. Не насипайте цибулю до самого верху, залиште 5 см зверху. Закрутіть пробку та відправляйте у морозилку.

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