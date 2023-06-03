Как сохранить зеленый лук на зиму: действенный лайфхак

Как сохранить зеленый лук сочный и вкусный до зимы подскажет UaPortal.

Если заморозить порезанный лук в пакете, он покроется льдом и станет водянистым. Но есть лайфхак, который поможет сберечь ее свежесть.

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Как правильно заморозить зеленый лук

Промойте зелень. Выложите на полотенце или бумажные салфетки и дождитесь полного высыхания лука.

Сухой лук нарежьте и снова положите на полотенце, чтобы он впитал сок. Возьмите чистую и сухую пластиковую бутылку и пересыпьте лук. Удобнее это делать с помощью лейки. Не насыпайте лук до самого верха, оставьте 5 см сверху. Закрутите пробку и отправляйте в морозилку.

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