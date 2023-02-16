Як прибрати зайвий лід з морозилки, щоб не пошкодити холодильник

Холодильник та морозильна камера це дві окремі частини одного приладу, тому вони потребують різного обслуговування. У старих моделях морозилок часто відбувається накопичення зайвого льоду, що впливає на погану роботу всього холодильника.

Якщо не доглядати морозильну камеру належним чином, крижані прошарки можуть зіпсувати її. Втім, прибирати лід потрібно правильно, щоб не пошкодити морозилку та холодильник.

Причинами виникнення зайвого льоду можуть бути несправний вентилятор або завелика кількість вологи. Також неправильне відкривання дверцят може призвести до розгерметизації та спричинити утворення надмірного льоду.

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Як тільки утворюється велика кількість льоду, система охолодження перестає функціонувати. Через це продукти можуть зіпсуватися.

Щоб уникнути утворенню льоду потрібно акуратно розкладати продукти у морозильній камері, періодично перевіряти ущільнювач та не тримати дверцята морозилки довго відкритими.

Втім, якщо зайвий лід вже утворився, потрібно відключити холодильник від мережі та почекати, доки він відтане. Тоді можна буде прибрати зайву воду та очистити морозильну камеру.

В жодному разі не варто намагатися видлубувати шматки льоду гострими предметами, інакше ви можете пошкодити морозильну камеру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як очистити холодильник від наліпок та слідів магнітів, скориставшись дієвими лайфхаками.

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