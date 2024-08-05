Як учаснику бойових дій отримати додаткову відпустку: пояснення

Військова служба залишає незгладимий слід у житті кожного захисника. Держава, визнаючи особливий статус ветеранів згідно Закону України, забезпечує їм додаткові соціальні гарантії. Одна з таких пільг - право на спеціальну відпустку для учасників бойових дій (УБД).

Законодавство України передбачає для УБД можливість отримати 14 календарних днів оплачуваного відпочинку щороку. Ця пільга доступна незалежно від стажу роботи чи відпрацьованого часу в поточному році. Навіть один робочий день дає право на повний термін додаткової відпустки.

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Важливо розуміти специфіку цього виду відпочинку:

- Використовується лише в межах календарного року

- Не переноситься на наступний рік

- Не ділиться на частини

- Не продовжується через хворобу чи свята

- Не компенсується грошима при невикористанні

Як реалізувати своє право на додатковий відпочинок

Для отримання пільгової відпустки ветерану необхідно надати роботодавцю два ключові документи:

Посвідчення учасника бойових дій Особиста заява на отримання відпустки

Після подання цих документів роботодавець зобов'язаний надати додаткову відпустку у повному обсязі.

Важливо пам'ятати, що ця пільга - окрема від щорічної основної відпустки. Вона не впливає на інші види відпочинку, передбачені трудовим законодавством.

Додаткова відпустка для УБД - це визнання державою особливого внеску ветеранів у захист країни. Вона дає можливість відновити сили та приділити час собі та близьким. Кожен ветеран має право і можливість скористатися цією пільгою для покращення свого фізичного та психологічного стану.

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