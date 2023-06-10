Як дізнатися, чи нараховано субсидію і який розмір виплат всього у два кліки: інструкція
Українські громадяни, яким складно самостійно оплачувати комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії – безповоротної державної допомоги. Більшість отримувачів автоматично перенараховуються на період, коли не проводиться опалення, але деяким потрібно подати заяву.
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Щоб дізнатися, чи нарахована вам субсидія та в якому розмірі, для цього слід виконати наступні кроки:
- Зайти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;
- Ввести особисті дані, зазначивши область, місто, вулицю, номер будинку та квартири;
- Пройти перевірку, яка підтвердить, що ви не робот, та натиснути кнопку "Шукати".
Після цього з'явиться вікно з відповідною інформацією. Ви зможете дізнатися, чи нарахована субсидія за певною адресою, на який період та в якому розмірі.
Варто згадати, що право на субсидію мають родини, які витрачають більше 15% свого сімейного бюджету на комунальні послуги. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що середні видатки на господарство взимку становлять 1500 гривень, а в неопалювальний період - 350-400 гривень.
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
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