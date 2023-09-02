Як вивести плями від ручки на одягу за допомогою молока: цікавий спосіб

Час від часу ми всі стикаємося з неприємною ситуацією, коли на улюбленому одязі з’являються плями від кулькових ручок. Іноді такі плями важко відіпрати за допомогою традиційних методів.

Тому UAportal розповість про ефективний метод видалення таких плям за допомогою народного методу. Зокрема, вам знадобиться лише тепле молоко.

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Якщо пляма ще свіжа, то вам потрібно зробити наступне:

Випрати пляму в теплому молоці. Промити в теплій воді. Прополоскати холодною водою.

Якщо пляма вже стала давньою, ось що варто зробити:

Замочити одяг на кілька годин в теплому молоці. Після цього прати звичайним способом. Прополоскати.

Особливу увагу слід приділити, якщо пляма з’явилася на шовковій блузці. В такому випадку можна видалити сліди чорнила наступним чином:

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Використайте ватний диск, змочений скипидаром, для обробки плями. Після цього виперіть блузку звичайним способом, але у жодному разі не в гарячій воді.

За допомогою цих простих порад можна легко і швидко позбутися плям від кулькових ручок на вашому одязі.

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