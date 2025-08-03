Яка категорія пенсіонерів має право на отримання доплати у розмірі 1500 грн

В Україні для людей похилого віку передбачені спеціальні доплати до пенсії, які дають можливість суттєво збільшити її загальний розмір.

Деякі категорії пенсіонерів можуть отримувати одразу кілька видів таких надбавок. Це дозволяє підвищити щомісячні виплати більш ніж на 1 500 гривень.

Про це повідомляє ТСН. Одна з доплат нараховується за віковою ознакою — громадянам, які досягли 80 років. Їм автоматично призначається щомісячна надбавка у розмірі 570 гривень. Цю виплату було запроваджено у 2020 році, і спочатку вона складала 500 грн, однак з часом її підвищили. Виплату призначають тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Якщо така надбавка не нараховується, варто звернутися до Пенсійного фонду для з’ясування причин.

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Ще один вид підтримки — щомісячна допомога у розмірі 944 гривень для літніх людей, які проживають самі та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. Навіть за наявності дітей, які вже самі є пенсіонерами або визнані непрацездатними, пенсіонер не втрачає право на цю допомогу. Для оформлення необхідно надати медичну довідку про потребу в постійному догляді.

Таким чином, якщо особа старше 80 років живе самостійно і потребує щоденної допомоги, вона має право на обидві надбавки — 570 і 944 грн. У результаті щомісячна доплата становитиме 1 514 гривень.

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