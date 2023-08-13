Які категорії українців мають пройти перевірку, щоб не втратити пенсію

Особи похилого віку, які отримують пенсії, повинні невідкладно пройти обов'язкову ідентифікацію особистості, щоб продовжувати отримувати свої виплати. Ця процедура повинна бути завершена до 31 грудня 2023 року, але за деякими винятками.

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Як зазначив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, перевірку, заплановану спочатку до 1 вересня, було подовжено до кінця поточного року. У Мінреінтеграції нагадують, що ця ідентифікація стосується громадян України пенсійного віку, які проживають за кордоном.

"Громадянам, які знаходяться за кордоном та отримують пенсії, будуть перераховані кошти на їх поточні рахунки, відкриті в українських банках. Водночас, цим особам потрібно буде проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року", – наголошують у відомстві.

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Способи ідентифікації

Пенсіонерам надається можливість пройти ідентифікацію особистості кількома способами:

Варіант 1: Ви можете скористатися сервісом "Дія.Підпис", доступним на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Детальні інструкції та доступ до сервісу знаходяться за посиланням тут;

Ви можете скористатися сервісом "Дія.Підпис", доступним на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Детальні інструкції та доступ до сервісу знаходяться за посиланням тут; Варіант 2: Також ви маєте можливість відвідати консульську установу в країні вашого проживання для проходження консульської ідентифікації. Ця процедура дозволить офіційно підтвердити ваше поточне місце проживання за кордоном;

Також ви маєте можливість відвідати консульську установу в країні вашого проживання для проходження консульської ідентифікації. Ця процедура дозволить офіційно підтвердити ваше поточне місце проживання за кордоном; Варіант 3: Як зазначив Мельничук, способи проходження ідентифікації були розширені, включаючи можливість пройти її через відеоконференцзв'язок.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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