Какие категории украинцев должны пройти проверку, чтобы не потерять пенсию

Пожилые люди, получающие пенсии, должны безотлагательно пройти обязательную идентификацию личности, чтобы продолжать получать свои выплаты. Эта процедура должна быть завершена до 31 декабря 2023 г., но за некоторыми исключениями.

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Как отметил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, проверка, запланированная сначала до 1 сентября, была продлена до конца текущего года. В Минреинтеграции напоминают, что эта идентификация касается граждан Украины пенсионного возраста, проживающих за границей.

"Гражданам, которые находятся за границей и получают пенсии, будут перечислены средства на их текущие счета, открытые в украинских банках. В то же время, этим лицам нужно будет проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого года", – отмечают в ведомстве.

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Способы идентификации

Пенсионерам предоставляется возможность пройти идентификацию личности несколькими способами:

Вариант 1: Вы можете воспользоваться сервисом "Действие. Подпись", доступным на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Подробные инструкции и доступ к сервису находятся здесь;

Вы можете воспользоваться сервисом "Действие. Подпись", доступным на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Подробные инструкции и доступ к сервису находятся здесь; Вариант 2: Также вы можете посетить консульское учреждение в стране вашего проживания для прохождения консульской идентификации. Эта процедура позволит официально подтвердить ваше текущее место жительства за границей;

Также вы можете посетить консульское учреждение в стране вашего проживания для прохождения консульской идентификации. Эта процедура позволит официально подтвердить ваше текущее место жительства за границей; Вариант 3: Как отметил Мельничук, способы прохождения идентификации были расширены, включая возможность пройти через видеоконференцсвязь.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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