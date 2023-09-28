Які прості поради допоможуть пришвидшити процес заряду телефона

Зазвичай заряджання мобільного пристрою забирає багато часу. Але що робити, коли терміново потрібно зарядити гаджет якнайшвидше?

Як це зробити розповіли в Pixel. Зокрема, варто скористатися деякими порадами, які допоможуть вам швидко зарядити смартфон у разі потреби.

1. Зніміть чохол

Пристрій не перегріватиметься, якщо не матиме чохол – додаткову оболонку. Без чохла телефон нормально охолоджуватиметься, завдяки чому процес зарядки батареї прискориться.

2. Заряджайте у прохолодному місці

Також для зарядки смартфона варто вибрати прохолодне приміщення у квартирі.

3. Закрийте фонові програми

Працюючі програми забирають багато енергії та уповільнюють зарядку акумулятора. Тому варто вимкнути зайві фонові програми на смартфоні.

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4. Увімкніть режим польоту

Активуйте "Авіарежим". При такому варіанті роботи в мобільному телефоні перестануть функціонувати бездротові технології.У результаті телефон не втрачатиме зайву енергію на пошук мобільних мереж та Wi-Fi.

5. Вимкніть смартфон

Також можна просто вимкнути смартфон. У цьому випадку ніякі процеси, програми та технології не заважатимуть акумулятору швидко заряджатися.

6. Використовуйте швидкий зарядний пристрій

Якщо ваш смартфон підтримує технологію швидкої зарядки, скористайтеся сумісним зарядним пристроєм.

7. Купіть павербанк

Варто придбати павербанк для того, аби мати можливість зарядити телефон у будь-якому місці.

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