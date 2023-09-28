Какие простые советы помогут ускорить процесс заряда телефона

Обычно зарядка мобильного устройства занимает много времени. Но что делать, когда срочно нужно зарядить гаджет как можно быстрее?

Как это сделать рассказали в Pixel. В частности, стоит воспользоваться некоторыми советами, которые помогут вам быстро зарядить смартфон в случае необходимости.

1. Снимите чехол

Устройство не будет перегреваться, если у него нет чехол – дополнительная оболочка. Без чехла телефон будет нормально охлаждаться, благодаря чему процесс зарядки батареи ускорится.

2. Заряжайте в прохладном месте

Также для зарядки смартфона следует выбрать прохладное помещение в квартире.

3. Закройте фоновые программы

Работающие программы отнимают много энергии и замедляют зарядку аккумулятора. Поэтому следует выключить лишние фоновые программы на смартфоне.

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4. Включите режим полета

Активируйте "Авиарежим". При таком варианте работы в мобильном телефоне перестанут функционировать беспроводные технологии. В результате телефон не теряет лишнюю энергию на поиск мобильных сетей и Wi-Fi.

5. Выключите смартфон

Также можно просто выключить смартфон. В этом случае никакие процессы, приложения и технологии не мешают аккумулятору быстро заряжаться.

6. Используйте быстрое зарядное устройство

Если смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки, воспользуйтесь совместимым зарядным устройством.

7. Купите павербанк

Следует приобрести павербанк для того, чтобы иметь возможность зарядить телефон в любом месте.

Напомним, мы уже писали, почему телефон может взорваться.

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