Які рослини краще садити біля дороги і сформувати з них зелений паркан

Багато людей прикрашають свої будинки гарними зеленими насадженнями, але часто забувають або не звертають уваги на озеленення біля доріг. Проте квіти та дерева, що ростуть біля дороги, можуть створити чудовий вигляд і підняти настрій. Якщо ви плануєте засадити рослини біля дороги, важливо врахувати такі фактори, як забруднення повітря та шум від транспорту. Вибираючи рослини, слід звернути увагу на їхню стійкість до шкідливих впливів від автомобілів та здатність листя та гілок зменшувати шум.

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Один із варіантів – це туя. Вона висока та густа, і може виступати бар'єром проти шуму та пилу. Для посадки туї потрібно обрати сонячне місце з гарним дренажем. Яма для посадки повинна бути трохи більшою, ніж горщик з розсадою, а глибина ями – більша за висоту горщика. Важливо додати добрива в яму, щоб забезпечити хороший ріст туї. Потім рослину виймають з горщика та садять в землю. Після посадки треба полити тую, щоб коренева система належним чином розвивалася. Важливо регулярно поливати дерева, обрізати їх та додавати добрива.

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Туї можуть бути чутливими до пересихання, особливо в спекотну та суху погоду. Також слід пам'ятати, що вони можуть виростати великими, тому перед посадкою слід обрати відповідне місце.

Жоржина має великі темно-зелені листки та красиві квіти, які можуть прикрасити дорогу та зменшити шум. Їй також потрібне достатнє сонячне освітлення протягом 6-8 годин на день. Важливо також мати добре дреновану землю для збереження вологи. Для жоржин зазвичай використовують родючий ґрунт з додаванням піску. Її можна садити насінням або розсадою.

Перед посадкою розсаду слід добре зволожити. Потім її розміщують в ямках та заливають водою. Жоржини потребують регулярного поливу, особливо в сухий та спекотний період.

Ялівець є ще одним гарним варіантом для посадки біля дороги. Йому потрібне повне сонячне освітлення або легка півтінь. Ялівці краще ростуть у ґрунті, що містить багато органічних речовин. Розмір ямки повинен бути 2-3 рази більшим за коріння саджанця. Перед висаджуванням ялівця слід занурити його коріння в воду на декілька годин. Потім саджанець поміщають у отвір і заливають землею.

Ялівці потребують регулярного поливу та добрив. Вони можуть бути схильними до хвороб та шкідників, тому потрібно уважно стежити за рослиною.

Лаванда є рослиною з приємним ароматом, яка має властивість захищати від шуму та пилу. Її вирощування вимагає доброго освітлення та поживного ґрунту. Якщо бажаєте додатково підживити лаванду, можна використовувати добрива. Для посадки рослини виберіть отвір, який відповідає розміру кореневої системи, заповніть його землею й легенько ущільніть навколо коренів. Після посадки рослину слід обов'язково полити водою.

Догляд за лавандою не потребує особливих зусиль, але регулярне видалення в'ялих квітів та листя допоможе зберегти її форму й сприятиме продовженню цвітіння. Також необхідно переконатися, що рослина отримує достатню кількість сонячного світла й води.

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Ялина чудово росте як у саду, так і біля дороги. Під час вибору місця для посадки врахуйте необхідний простір для розростання дерева та наявність сонячного світла. Ялина потребує ґрунту з нейтральним або слабкокислим рівнем pH. Перед посадкою рекомендується промити ґрунт водою та внести добрива. Виділіть яму, що є приблизно вдвічі більшою за коріння ялини.

Забезпечте ялині достатню кількість води й додайте шар мульчі з листя або соломи для збереження вологості. Важливо регулярно поливати ялину протягом перших 2-3 років після посадки, щоб допомогти їй закорінитися. Після цього поливайте лише в умовах сухого клімату. При необхідності обрізайте ялину, щоб зберегти її форму й розмір. Проводити обрізку рекомендується влітку.

Барбарис чудово підходить для посадки біля дороги. Він може досягати висоти від 1 до 5 метрів. Рослина популярна серед садівників завдяки своїй декоративності й стійкості до морозу. Барбарис зазвичай росте у повному сонці або напівтіні. Видаліть рослину з контейнера й помістіть її у викопану яму. Засипте корені землею й добре ущільніть. Ретельно полийте барбарис великою кількістю води для забезпечення його доброго росту.

Після посадки барбарис потребує регулярного поливу й добрива. Також не забувайте проводити обрізку рослини навесні для збереження її форми й здоров'я.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

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