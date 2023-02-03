Якими продуктами треба запастися на випадок відсутності світла та газу – поради дієтолога

У разі, якщо вам вимкнули світла, а ви не маєте газової плити чи духовки, варто запастися туристичним газовим пальником. Проте врахуйте, що користування ним може бути небезпечним (детальніше ми про це писали раніше).

Дієтологиня Тетяна Лакуста у своєму Інстаграмі дала поради, як правильно харчуватися у разі відсутності можливості скористатися плитою. Також вона сказала, якими продуктами потрібно запастися тим, хто дбає про своє здорове харчування.

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Лакуста зауважила, що потрібно подбати, аби у вас були продукти, що багаті на жири, білки, вуглеводи. Також потрібно запастися овочами та фруктами.

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Так, дієтологиня каже: треба придбати такі продукти, які багаті на жири: це – оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, витриманий сир, олія, печінка тріски, сало, кокос шматочками або стружка, арахісова або інші горіхові пасти.⠀

Білками багаті наступні продукти: тофу або соєве м'ясо, квасоля, сочевиця (підійдуть консервовані), сушене м'ясо, сушена риба, печінкові або м'ясні паштети, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус.⠀

На вуглеводи багаті такі продукти: хліб, хлібці, гречка (коричнева), кус-кус, рисова локшина, піта, лаваш, вівсянка швидкого приготування, сухі сніданки, сублімовані каші, сублімовані супи з нуту, сочевиці, грибів.⠀

Що стосується овочів чи фруктів, Лакуста каже, що краще запастися тими, які не потребують терм обробки: морква, капуста, корейська морква, капуста квашена, огірки квашені, ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, огірки, яблука, груші, апельсин, банани, консервований горошок та кукурудза.

Що стосується солодощів, то варто подбати, аби у вас були мед, варення, згущенка, шоколад, сушені фрукти.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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